Журналист рассказал, как ВСУ "вгрызаются" в отбитую у боевиков землю под Дебальцево

Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист Андрей Цаплиенко.

По его информации, украинские военные обороняют захваченные позиции, с которых ранее террористы вели обстрелы по воинам ВСУ.

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"Мой друг Анатолий Адамовский - там. Не просто на Светлодарской дуге. А именно там. В отраженном окопе, по которому прилетает прямо сейчас, пока вы листаете страницы FB. В том же проклятом лесу, из которого недавно сепары каждый вечер обстреливали наши позиции. И где позавчера погибли наши ребята. Толя с группой смельчаков продвинулся вперед. И не хочет отступать. Потому что, говорит, Донбасс - это его земля", - говорится в сообщении журналиста.

После боев ВСУ удалось захватить позиции боевиков в районе Светлодарской дуги.

"И вот сейчас мой друг Анатолий вгрызается в кусок отбитой позавчера украинской земли под Дебальцево", - отметил Цаплиенко.