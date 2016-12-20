"Готовился ударный кулак": эксперт о бое на Светлодарской дуге

Об этом рассказал военный эксперт, ветеран АТО Юрий Колесников, передает "Обозреватель".

"Там готовился ударный кулак, который должен был проломить нашу оборону. А мы нанесли упреждающий удар", — сказал Колесников.

По словам ветерана АТО, российские террористы понесли большие потери из-за того, что готовились к наступлению и не ждали упреждающего удара.

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"Понимаете, вам любой военный скажет, что оборонительное и наступательное построения войск – совершенно разные. И спутать их невозможно. Если противник подвергается упреждающему удару, построив войска в наступательном порядке, то его потери будут огромны", — подчеркнул он.

Напомним, в районе Светлодарской дуги 18 декабря произошел бой между украинскими военными и террористами "ДНР", обе стороны понесли потери. По сведениям штаба АТО, террористы пытались выбить украинские передовые подразделения с занятых позиций.