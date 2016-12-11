Генпрокуратура направила запросы в полицию для конфискации "сокровищ" Азарова - Горбатюк

Об этом глава Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Если будет обвинительный приговор, в котором предусмотрена конфискация имущества, это пойдет в доход государства… Мы направили запросы в полицию с тем, чтобы получить эти вещи. Потому что на них мы можем наложить арест именно как на имущество Азарова, которое затем может подлежать конфискации и сейчас происходит этот процесс", - сказал он.

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Горбатюк отметил, что Азарову было сообщено о подозрении в причастности к преступлениям на Майдане, - в принятии Кабмином постановлений, которым правоохранителям разрешалось применять против участников акций протеста спецсредства усиленного действия - светошумовые и газовые гранаты. Также ему сообщено о подозрении по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата госсредств в эпизоде выделения средств на создание телекоммуникационной линии спецсвязи при приватизации "Укртелекома").

Как сообщал УНИАН, 8 декабря в.и.о. главы Национальной полиции Вадим Троян заявил, что правоохранители во время расследования одного из уголовных дел обнаружили квартиру в Дарницком районе Киева, из которой изъяли предметы антиквариата, наградное оружие, старопечатные книги, иконы, картины известных художников Ильи Репина и Василия Тропинина, которые принадлежат Азарову.

Найденные вещи, стоимость которых, по предварительной оценке, составляет около 5 млн долларов, могут быть использованы в качестве вещественных доказательств в уголовных производствах, где фигурирует Азаров.

Азаров признал, что найденные ценные вещи могут принадлежать ему и обещал бороться за их возвращение.