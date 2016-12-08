В Нацполиции назвали стоимость изъятых ценных вещей Азарова

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции, перечень изъятого содержится на 10 листах.

Всего правоохранители обнаружили в квартире около 200 хозяйственных сумок с упакованными в них деньгами и раритетными вещами.

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Как сообщал УНИАН, правоохранители во время расследования одного из уголовных дел обнаружили квартиру в Дарницком районе Киева, где изъяли предметы антиквариата, наградное оружие, старопечатные книги, иконы, картины известных художников Ильи Репина и Василия Тропинина, которые принадлежат Азарову. Найденные вещи могут быть использованы в качестве вещественных доказательств в уголовных производствах, где фигурирует Азаров.

Генеральная прокуратура Украины открыла и расследует в отношении Азарова ряд уголовных производств, одно из которых расследуется по ч. 5 ст. 191 (незаконное присвоение чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.