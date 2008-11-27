Черновецкий подарил Тимошенко цветы и простил ей 11 миллиардов

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поздравил премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО с днем рождения букетом цветов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, он считал обязательным для себя поздравить Ю.ТИМОШЕНКО с днем рождения, поскольку это соответствует христианским канонам.

«Юлия Владимировна - красивая женщина, политик с большим будущим», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Он сказал, что «все ей прощает», в том числе и 11 млрд. грн., которые, по словам мэра, были изъяты из киевского бюджета правительством – деньги, которые предназначались для социальных программ.

«Цветы самые красивые, какие только возможно красивой женщине, я подарил. Надеюсь, она покается, придет к Богу и полюбит киевского мэра. Тем более, что мэром я собираюсь быть вечно», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

При этом он уточнил, что надеется, что Ю.ТИМОШЕНКО его полюбит «в христианском плане».

На вопрос журналистов, подарил ли он что-то еще вместе с цветами, мэр столицы ответил: «Нехорошо дарить что-либо, нецивилизованно, коррупционно. Ничего».