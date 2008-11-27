Балога поздравил Тимошенко с днем рождения и припомнил сардины
10:26, 27 ноября 2008Политика
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Глава СП пожелал чувства юмора
Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА поздравил премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО с днем рождения.
Поздравление В.БАЛОГИ разместила в своем номере газета «Коммерсантъ-Украина».
«Искренне желаю, чтобы Юлию Владимировну не покидало чувство юмора. И не только тогда, когда она расхваливает свою уникальную команду или хихикает о сардинах, но и на непредвиденных политических виражах», – пожелал В.БАЛОГА.
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