Балога поздравил Тимошенко с днем рождения и припомнил сардины

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА поздравил премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО с днем рождения.

Поздравление В.БАЛОГИ разместила в своем номере газета «Коммерсантъ-Украина».

«Искренне желаю, чтобы Юлию Владимировну не покидало чувство юмора. И не только тогда, когда она расхваливает свою уникальную команду или хихикает о сардинах, но и на непредвиденных политических виражах», – пожелал В.БАЛОГА.