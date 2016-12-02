Рабочая группа Украина-НАТО договорилась наращивать усилия по развитию вооружений - СНБО

Как сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины, первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский возглавил делегацию Украины на очередном заседании Совместной рабочей группы Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству, которое состоялось сегодня, 2 декабря, в штаб-квартире НАТО.

Сторону Альянса возглавил заместитель генерального секретаря НАТО по инвестициям, директор Департамента оборонных инвестиций Международного секретариата организации Камиль Гранд.

Читайте такжеУкраинская делегация будет бороться, чтобы сессия ПА НАТО прошла в Киеве в ближайшие годы - Геращенко

Отмечается, что участники заседания рассмотрели текущие результаты сотрудничества с НАТО в сфере вооружений и оборонно-промышленного комплекса и определили приоритеты дальнейшей совместной работы в рамках Дорожной карты оборонно-технического сотрудничества Украина-НАТО.

Также были обсуждены практические аспекты сотрудничества с Альянсом по реформированию национального оборонно-промышленного комплекса и рассмотрены основные положения проекта Государственной целевой программы реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2020 года.

"Участники заседания обсудили пути улучшения эффективности реализации проектов в рамках Трастовых фондов НАТО по реформированию системы логистики и стандартизации и по модернизации системы управления и связи, практические направления сотрудничества в рамках программ и проектов Агентства НАТО по поддержке и снабжению, а также других направлений сотрудничества в интересах развития национальных возможностей в сфере вооружения и военной техники Вооруженных Сил и других военных формирований Украины", - говорится в сообщении.

По результатам заседания, отметили в СНБО, "стороны договорились о продолжении сотрудничества в 2017 году и наращивания усилий в сфере развития вооружений и военной техники, совместных исследований и технологий, а также импортозамещения".