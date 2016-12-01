Турчинов: новые угрозы требуют нестандартных подходов

Это он подчеркнул, поздравляя личный состав и ветеранов Службы внешней разведки по случаю их профессионального праздника, сообщает пресс-служба СНБО.

Читайте такжеРакетные испытания возле Крыма: корабельные расчеты ПВО России переведены на усиленный режим службы

«Сложные реалии, новые внешние вызовы и угрозы ставят перед разведкой ответственные задачи, требующие нестандартных подходов в сфере защиты национальных интересов. Благодаря самоотверженному труду вы достигаете весомых результатов на переднем крае нашего государства, принимая участие в антитеррористической операции, а также далеко за пределами Украины», - говорится в тексте.

По словам Турчинова, сотрудники Службы внешней разведки с честью выполняют задачи высшего государственного руководства.

«Уверен, что ваша эффективная работа, деятельность на опережение станут залогом весомых достижений в обеспечении безопасности общества и государства от внешних угроз», - отметил Турчинов.

Кроме того, он поблагодарил ветеранов разведки за труд и весомый вклад в патриотическое воспитание молодого поколения.

«По случаю профессионального праздника сердечно желаю всему личному составу крепкого здоровья, оптимизма и уверенности в собственных силах, направленных на решение возложенных задач. Успешной Вам реализации жизненных планов и замыслов, мира и семейного благополучия, вдохновения и новых свершений во имя Украины!», - добавил секретарь СНБО.