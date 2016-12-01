Возле оккупированного Крыма стартовали украинские учения с ракетными стрельбами

Обэтом сообщил начальник пресс-центра воздушного командования "Юг" Владимир Крыжановский, передает "112 Украина".

По его словам, учения - это контрольно-летные испытания управляемых зенитных ракет средней дальности, то есть речь идет о ракетах С-300 с целью приобретения опыта военными.

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"Уже начались, то есть все идет по плану, и как там планировалось", - сказал Крыжановский добавив, что все идет согласно нормам международного законодательства.

Как сообщал УНИАН, 1-2 декабря на юге Украины запланированы учения Воздушных сил Вооруженных сил Украины, во время которых будут проведены воздушные стрельбы. Вместе с тем СМИ со ссылкой на источники в Минобороны Украины сообщили, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб вблизи временно оккупированного Крыма Россия угрожает Киеву ракетным ударом.

В письме, датированном 26 ноября, в частности, говорится о том, что, если Украина проведет подобные стрельбы, то российская сторона, во-первых, будет сбивать украинские ракеты. Во-вторых, нанесет удар по украинским пусковым установкам.

В ответ секретарь СНБО Александр Турчинов попросил РФ не паниковать из-за ракетных стрельб Украины. Он подчеркнул, что ракетные испытания Украина будет проводить согласно всем международным обязательствам и договорам в своем суверенном воздушном пространстве. 30 ноября пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко подчеркнул, что угрозы не могут помешать планам Украины относительно военных учений.

В свою очередь заместитель министра обороны Украины - руководитель аппарата генерал-полковник Александр Дублян не ответил на вопрос, отменит ли Украина проведение стрельб в связи с якобы угрозами России. "Сейчас, в настоящее время, на этот вопрос еще не могу ответить, потому что время проведения стрельб определено 1-2 декабря", - отметил Дублян.