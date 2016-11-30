Потеря суверенитета Украины – Айвазовская о последствиях военного решения конфликта на Донбассе

Военное решение конфликта на Донбассе грозит Украине потерей полного суверенитета. Об этом заявила представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам.

"Мы по сравнению с Российской Федерацией имеем несоразмерные боевые способности, даже при условии внутренней реформы военной. Поэтому ценой военного решения конфликта может быть потеря полного суверенитета Украины. Сегодня Украина не способна противостоять военно Российской Федерации самостоятельно", - сказала Айвазовская.

Читайте такжеРоссия отправит в оккупированный Крым береговые ракетные комплексы "Бастион" - СМИ

На вопрос, есть ли смысл продолжать работать над реализацией Минских соглашений, она отметила, что Украина не может отказаться от Минского процесса урегулирования ситуации на Донбассе, но должна использовать и другие международные площадки для установления мира на востоке государства.

Отдельно представитель Украины в политической подгруппе ТКГ отметила, что международная практика свидетельствует, что конфликты мирным путем решаются медленнее, чем военным.

"Если мы принимаем, что мы готовы идти в наступление, что наша военная численность в пять раз больше, чем со стороны страны-агрессора и со стороны тех двух армейских корпусов, которые созданы на территории ОРДЛО, это огромное количество, это более 30 тысяч военных по факту, рекрутированных и подготовленных со стороны Российской Федерации, тогда мы должны идти в наступление, но быть готовы, в том числе к реакции Российской Федерации, которая приведет к тысячам жертв", - заявила Айвазовская.

Читайте такжеРоссия сформировала две мотострелковые дивизии у границ Украины

По ее словам, Россия может пойти на масштабное использование авиации.

"Мы знаем на что способна Россия, по крайней мере в Чечне, когда за одну ночь был разбомблен Грозный, когда погибших было 30 тысяч мирного населения. Если мы готовы на этот трек, то мы все вместе должны как общество, как политики, как медиа принять этот ответ и использовать его для того, чтобы подготовить общественное мнение. Если нет, то от Минска мы отказаться сегодня не можем, но это не означает, что Минск должен быть единственной площадкой для реализации задач в части преодоления этого конфликта и наказания Российской Федерации как страны-агрессора", - сказала Айвазовская.

Напомним, вчера, 29 ноября, по итогам встречи в Минске, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что соглашение о выводе российских войск с оккупированной территории Донбасса нет, Украина настаивает на введении вооруженной полицейской миссии.