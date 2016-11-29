Рубан назвал вероятную проблему Украины в случае военного решения конфликта на Донбассе

Об этом Рубан рассказал в интервью "Апострофу".

По его словам, украинская армия гипотетически способна дойти до Новоазовска (Донецкая область) и даже до Ростова-на-Дону (Россия). Однако, отметил Рубан, возникает вопрос о том, что же делать с населением оккупированного боевиками Донбасса.

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Он сказал, что эти люди находятся в безвыходной ситуации, поскольку боятся, что их будут преследовать. Рубан отметил, что они могут как встречать с цветами украинских солдат, так и взяться за оружие.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Тука заявлял, что Россия вернет "ДНР" и "ЛНР", однако за оккупированный Крым будет держаться до последнего.