Боевики из гранатометов открыли огонь по Авдеевке, на Мариупольском направлении били из БМП

Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции на странице в Facebook.

Как отмечается, ночь в зоне проведения АТО прошла спокойно, но уже на утро российско-оккупационный контингент начал обстрелы Авдеевки из минометов калибра 120 и 82 миллиметра и гранатометов.

«Позже, опять же на Донецком направлении, из гранатометов различных систем обстреливали Опытное и Каменку. На Луганском направлении из минометов – Крымское, балку Кошарную и Новозвановку», - говорится в сообщении.

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На Мариупольском направлении из минометов обстреливали Широкине, Красногоровку, из БМП – Новогригоревку, Водяное и Талаковку, а из гранатометов – Новотроицкое. По Марьинке и Новотроицком огонь вел снайпер, добавили в штабе.