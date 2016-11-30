Боевики обстреляли Широкино из танка и минометов – штаб

На Донбассе террористы за прошедшие сутки обстреляли ряд населенных пунктов из разных видов вооружения, в том числе запрещенного. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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"На Мариупольском направлении из минометов обстреливали Широкино и Красногоровку, из вооружения БМП – Новогригоровку, Водяное и Талаковку, а из гранатометов – Новотроицкое. По Широкино огонь вел вражеский танк, а по Марьинке и Новотроицкому – снайпер", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска из минометов калибра 120 и 82 миллиметра и гранатометов обстреливали Авдеевку. Позже, опять же на Донецком направлении, из гранатометов различных систем – Опытное и Каменку.

На Луганском направлении из минометов оккупанты вели огонь по Крымскому, Балке Кошарной и Новозвановке. Под огонь гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попала Станица Луганская.

"В целом за прошедшие сутки наши позиции были обстреляны 31 раз", - подытожили в штабе.