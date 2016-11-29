Климкин обвинил Россию в невыполнении "Минска"

18:50, 29 ноября 2016
Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в очередной раз обвинил Российскую Федерацию в невыполнении Минских договоренностей.

Климкин: / Фото УНИАН

Об этом министр написал в Twitter.

"Россия не выполняет Минск и нарушает международное право. Только за последний месяц по позициям ВСУ было выпущено 132 тонны боеприпасов", - заявил министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Минске проходит встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ Климкина, Франка-Вальтера Штайнмайера, Жан-Марка Эро и Сергея Лаврова.

Руководители МИД стран "нормандской четверки" на встрече начали обсуждать вопросы безопасности и гуманитарные вопросы.

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