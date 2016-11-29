Климкин обвинил Россию в невыполнении "Минска"
18:50, 29 ноября 2016Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в очередной раз обвинил Российскую Федерацию в невыполнении Минских договоренностей.
Климкин: Россия не выполняет Минск и нарушает международное право / Фото УНИАН
Об этом министр написал в Twitter.
"Россия не выполняет Минск и нарушает международное право. Только за последний месяц по позициям ВСУ было выпущено 132 тонны боеприпасов", - заявил министр.
Россия не выполняет Минск и нарушает международное право. Только за последний месяц по позициям ВСУ было выпущено 132 тонны боеприпасов.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 29 ноября 2016 г.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Минске проходит встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ Климкина, Франка-Вальтера Штайнмайера, Жан-Марка Эро и Сергея Лаврова.
Руководители МИД стран "нормандской четверки" на встрече начали обсуждать вопросы безопасности и гуманитарные вопросы.
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