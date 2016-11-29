Климкин обвинил Россию в невыполнении "Минска"

Об этом министр написал в Twitter.

"Россия не выполняет Минск и нарушает международное право. Только за последний месяц по позициям ВСУ было выпущено 132 тонны боеприпасов", - заявил министр.

Россия не выполняет Минск и нарушает международное право. Только за последний месяц по позициям ВСУ было выпущено 132 тонны боеприпасов. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 29 ноября 2016 г.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Минске проходит встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ Климкина, Франка-Вальтера Штайнмайера, Жан-Марка Эро и Сергея Лаврова.

Руководители МИД стран "нормандской четверки" на встрече начали обсуждать вопросы безопасности и гуманитарные вопросы.