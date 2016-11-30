Только с начала недели в больницу Мечникова доставили 9 раненых бойцов

Как сообщил 056.ua заместитель главного врача ОКБ Юрий Скребец, только с начала недели в Мечникова доставили девять раненых. Всего же за время проведения АТО, по словам главврача Сергея Рыженко, в больнице прошли реабилитацию более 2 тысяч военных. 99 процентов раненых поставили на ноги.

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Но некоторые из больных остаются в тяжелом состоянии. Они практически в бессознательном состоянии, однако во время главы УГКЦ Святослава, журналистов пустили в реанимацию. Больные не возражали против съемки. В больничных палатах находятся как военные, так и гражданские. Некоторые из них подорвались на боеприпасах, некоторые попали под обстрел. На их реабилитацию уйдут месяцы.