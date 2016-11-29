Согласия о выводе российских войск и наемников из Донбасса нет - Климкин о результатах встречи в Минске

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что соглашение о выводе российских войск с оккупированной территории Донбасса нет, Украина настаивает на введении вооруженной полицейской миссии. Об этом он заявил на брифинге по итогам переговоров глав МИД "нормандского формата" в Минске, который транслировался на телеканале "112 Украина".

"Нет согласия по всем принципиальным вопросам. И это, наверное, будет правильно. Нет согласия по вопросу контроля и эффективного мониторинга со стороны ОБСЕ неконтролируемой участка украино-российской границы. Нет согласия относительно эффективного доступа ОБСЕ ко всему Донбассу. Нет согласия относительно выведения российских войск и российских наемников, оружия... и желание это делать прямо сейчас", - подчеркнул Климкин.

Читайте такжеКлимкин обвинил Россию в невыполнении "Минска"

Климкин также заявил, что во время встречи фактически не были обсуждены вопросы безопасности на выборах на Донбассе.

"Мы фактически не коснулись вопроса, как обеспечить, собственно, безопасность выборов. Сейчас там нет никакой ситуации даже минимальной. И нам нужно влияние международного сообщества, и в частности, политика и миссия, и вооруженная полицейская миссия ОБСЕ. Мы фактически не коснулись вопроса, как мы видим то, каким образом выборы должны соответствовать стандартам ОБСЕ. То есть, все ключевые вопросы, и мы по ним, к сожалению, слишком кратко прошлись. (Вопрос - ред.) у нас остаются дискуссионными", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Минске проходила встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ. На ней обсуждались вопросы безопасности и гуманитарные вопросы.