Россия ответит за агрессию против Украины, несмотря на планы выйти из Римского статута – МИД

Об этом написала спикер МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

«Россия намерена выйти из Римского устава. Еще и очень срочно. Особенно в контексте недавнего доклада МУС (Международного уголовного суда), где зафиксированы его преступления. Ответственность российской стороны за развязанную агрессию против Украины обязательно наступит. Рано или поздно», - написала Беца.

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Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о том, что Россия намерена не стать участником Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Министерство иностранных дел РФ должно направить соответствующее уведомление генеральному секретарю ООН.

Римский статут (устав МКС) был разработан при участии России и принят на дипломатической конференции полномочных представителей под эгидой ООН 17 июля 1998 года в Риме. Он вступил в силу 1 июля 2002 года и начал действовать в 2003 году. Россия подписала документ 13 сентября 2000 года.

*** Международный уголовный суд – это судебный орган, призванный осуществлять правосудие от имени всего мирового сообщества в отношении лиц, виновных в совершении наиболее тяжких преступлений: геноцида, агрессии, преступлений против человечности и военных преступлений. Каждый из этих терминов трактуется судебным правом различных стран по-разному, но государства, присоединившиеся к уставу Международного уголовного суда, подтверждают, что они понимают их одинаково.