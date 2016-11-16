Путин вывел Россию из соглашения по Международному уголовному суду (документ)

Обэтом говорится в распоряжении, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин согласился принять предложение Минюста России, которое согласовано с другими ведомствами и Верховным судом, а также поручил уведомить генерального секретаря ООН о намерении РФ выйти из договора.

Стоит отметить, что распоряжение Путина опубликовано на следующий день после того, как МУС обнародовал предварительное расследование прокурора, в котором оккупация Крыма названа международным вооруженным конфликтом между Украиной и Россией.

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"Имеющаяся информация свидетельствует о том, что ситуация в пределах территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Россией", - говорится в отчете.

"Этот международный вооруженный конфликт начался не позднее 26 февраля (2014 года), когда Российская федерация развернула личный состав своих вооруженных сил, чтобы получить контроль над частями территории Украины без согласия украинского правительства", - заявил прокурор МУС.

Ратификация Римского статута Международного уголовного суда предусматривает, что преступления, совершенные гражданами, которые ратифицировали или на их территории, будут подсудны международной инстанции в Гааге. Россия подписала Римский статут в 2000 году, но так его и не ратифицировала.