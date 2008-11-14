Ющенко рассказал, чего потребует от нового спикера ВР

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов в понедельник, 17 ноября, провести политические консультации с целью избрания нового председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил украинским журналистам по окончании энергетического саммита в Баку.

В.ЮЩЕНКО назвал такую задачу одной из приоритетных, поскольку, считает он, стране нужно иметь работающий парламент, который был бы способен принять решение либо о консолидации, либо о финансировании досрочных выборов. «Либо ту дорогу выбираем, либо ту, но движемся, мы не можем стоять», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, в понедельник он готов приложить свои усилия для проведения консультации, чтобы конкретизировать предложения по кандидатуре на должность председателя ВР, голосование за которого может быть результативным.

В.ЮЩЕНКО отметил, что уроки на этой неделе показали, что сейчас недоразумения между политиками «не касаются даже недоразумений между фракциями, сейчас недоразумения углубились, они зашли в сферу определенных групп, даже внутри фракций”.

По мнению Президента, сейчас необходимо найти выход из такой ситуации. «Или чисто техническое решение принять, или принять более обоснованное консолидационное действие в рамках тех политических сил, которые есть сегодня в парламенте», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он считает, что результатом консультаций в понедельник должно стать налаживание работы украинского парламента. «Я хотел бы, чтобы украинский парламент, во вторник-среду имел спикера, который бы формально мог бы начать нормальный процесс работы парламента», - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября ВР освободила Арсения ЯЦЕНЮКА от должности председателя парламента. Поддержали отставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатов от фракции Партии регионов, 1 – от БЮТ, 10 – от “Нашей Украины – Народной самообороны”, 27 – от КПУ и 20 - от Блока Литвина.

Голосование проходило при помощи системы «Рада», а не тайно бюллетенями, как это предусмотрено регламентом ВР.

После этого в парламенте был зарегистрирован проект постановления об избрании Владимира ЛИТВИНА (фракция Блока Литвина) председателем Верховной Рады Украины. Автор документа - народный депутат Александр ОМЕЛЬЧЕНКО (“Наша Украина – Народная самооборона”).