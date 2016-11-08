Нардеп Новинский вернулся в Украину

Как передает корреспондент УНИАН, самолет с Новинским на борту приземлился в международном аэропорту «Борисполь».

Читайте такжеВ ВР поступило представление о привлечении Новинского к уголовной ответственности – Парубий

Как сообщал УНИАН, 3 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что подготовлено представление в Верховную Раду о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Новинского. В представлении говорится, что Генпрокуратура подозревает Новинского в превышении власти и служебных полномочий при незаконном лишении свободы личного помощника бывшего предстоятеля УПЦ (МП) Владимира, а именно - архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра Драбинко.

Сам Новинский отметил, что 4 ноября вылетит на Афон, но вернется в ближайшее время.

4 ноября председатель ВР Андрей Парубий написал в Facebook, что в Верховную Раду поступило представление Генпрокуратуры в отношении Новинского.

В тот же день председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что Новинский утром вылетел в Грецию. «По нашим данным, в 9.30 из Жулян своим бортом Новинский сегодня утром вылетел в Грецию в Салоники», - сказал Грицак.