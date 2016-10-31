Парубий подписал постановление о повышении зарплат нардепам, чтобы его отменить

Соответствующая информация появилась вечером на сайте ВР, передает ТСН.

При этом, сегодня днем Парубий заверил, что руководители фракций выступают за отмену повышения зарплат депутатам.

"Сегодня мы встретились с руководителями фракций. Пришли к согласию, что постановление о повышении зарплаты депутатам нужно изменить. Так, постановление о повышении зарплаты была неверной. Но мы показываем, что умеем признавать ошибки и быстро реагировать", - сообщил он.

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В свою очередь лидер фракции "Народный Фронт" Максим Бурбак заявил, что этот вопрос будет голосоваться во вторник, 1 ноября.

Позже Андрей Парубий пояснил, что подписание постановления о повышении зарплаты нардепам было вынужденным юридическим шагом, передает Украинская правда.

"Я не мог внести даже решение об изменении этого старой постановления, пока не подписал его. Теперь, когда оно подписано, я сразу же зарегистрировал новое постановление, которым пункты 3 и 4 о повышении заработной платы депутатам просто исключаются", - рассказал Парубий.

Спикер пояснил, что понедельник был последним днем, когда можно было зарегистрировать проект изменений, и уже во вторник депутаты за них проголосуют.

"Только когда я получил подписи и согласие лидеров всех, подчеркиваю всех фракций и групп, я сел подписал старое постановление, и сразу же зарегистрировал новое, которое отменит повышение зарплат. Лидеры фракций заверили меня, что во вторник Рада за это новое постановление проголосует, и вопрос будет снят", - рассказал Парубий.

Как сообщал УНИАН, 20 октября Верховная Рада приняла постановление «О выводах и предложениях к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2017 год».

Этим постановлением был принят проект бюджета на 2017 год в первом чтении, а также принято решение повысить зарплату народным депутатам в 2-2,5 раза – до более чем 40 тыс. грн.

25 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал решение депутатов увеличить свои заработные платы минимум вдвое ошибкой, которую нужно немедленно исправить.

При этом Гройсман напомнил, что выполнить решение парламента невозможно, поскольку в бюджете 2016 года и в проекте бюджета на 2017 год средств на повышение зарплат депутатам нет.

Сегодня, 31 октября, Парубий выразил надежду, что завтра парламент отменит положение постановления о повышении зарплат депутатам до почти 40 тыс. грн.