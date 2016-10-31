В МИД рассказали, когда Европарламент сможет внести в повестку дня вопрос "безвиза" с Украиной

Об этом сказала Зеркаль в эфире «5 канала» и добавила, что это произойдет, если в ЕС придут к согласию относительно механизма приостановления безвизовых режимов с третьими странами.

"Это вопрос связан с тем, что в Европейском Союзе, а именно между институтами Европейского Союза продолжается очень трудный и продолжительный диалог относительно механизма прекращения безвизового режима", - сказала заместитель министра, комментируя отсутствие в повестке дня Европарламента вопроса рассмотрения возможности введения безвиза с Украиной в ноябре.

При этом она выразила убеждение, что процесс о введении механизма приостановки безвизового режима близится к логическому завершению.

"По крайней мере они приняли решение о трехступенчатом механизме приостановления действия безвизового режима, и сейчас основной вопрос заключается в том, кто на каком этапе будет принимать решение, и кто будет главным", - отметила Зеркаль.

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В этой связи она добавила: "это будет делегированный акт, и это решение будет принимать исключительно (Европейская) комиссия, или комиссия будет представлять эту позицию (Европейскому) парламенту и с согласия парламента принимать свое решение".

При этом она подчеркнула, что на окончательном решении о введении механизма прекращения безвиза настаивают в первую очередь страны-члены.

По ее словам, украинские дипломаты вынуждены применять дополнительные рычаги воздействия на страны-члены ЕС в то время, когда главные европейские институты готовы продолжать эту работу.

Также она предполагает, что на повестке дня в ноябре вопрос о введении безвизового режима с Украиной может появиться после кулуарных договоренностей в ЕС.

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"На следующую неделю запланирован триалог по приостановке безвизового режима - это 7 ноября, и если 7 ноября они придут к компромиссному решению, то после этого может появиться, в принципе, появится в повестке дня уже отметка о рассмотрении механизма прекращения безвизового режима", - сказала заместитель министра иностранных дел.

При этом Зеркаль отметила, что Украина настаивает на том, чтобы вопрос введения безвизового был поставлен на заседания постоянных представителей стран-членов ЕС в Брюсселе.

Она напомнила, что в Евросоюзе по сути осталось два вопроса, по которым необходимо найти компромисс.

"По словам посла Германии в Брюсселе, они почти вышли на понимание того, как это может быть достигнуто, и они надеются, что это произойдет как раз на следующей неделе", - добавила заместитель министра иностранных дел.