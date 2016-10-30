Е-декларация Мосийчука: старинное оружие, Mercedes и Lexus

Нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук является владельцем коллекции старинного холодного оружия 14-20 века, сообщает Украинская правда.

Об этом свидетельствует его электронная декларация за 2015 год.

Также он задекларировал 5 картин и две иконы 18 века.

У Мосийчука есть два автомобиля: Mercedes GL450 2008 года за 132 тысячи гривень и Lexus LX570 2008 года по 149 тысяч гривен.

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Кроме того, нардеп задекларировал ноу-хау "Черные человечки" (название подразделения добровольцев).

Зарплата Мосийчука за прошлый год составила 58 777 гривен, средства, связанные с выполнением депутатских полномочий - 85 559 гривень, доход от отчуждения движимого имущества - 149 000 гривень.

Нардеп указал в декларации 145 тысяч евро, 183 тысяч долларов и 780 тысяч гривень наличными.

В декларации указано, что ни у Мосийчука, ни у членов его семьи нет недвижимости.