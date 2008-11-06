Янукович говорит, что у него - время очищения

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что, находясь в оппозиции, Партия регионов увеличивает свои ряды.

Об этом говорится в письме-поздравлении В.ЯНУКОВИЧА к 11-летию партии, текст которого передан агентству УНИАН.

“Работа в оппозиции – это всегда время очистки, поскольку партия избавляется от балласта, от тех, кто под ее флагами хотел пробиться к теплым местам и занять кресла в уютных кабинетах”, заметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, вместо таких людей ряды партии “пополняются настоящими бойцами, которые уверены, что наше дело правильное, и готовы работать с людьми и для людей”.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что “жизнь резко поворачивала судьбу нашей партии”, и “настоящим испытанием на стойкость и мужество, верность принципам и убеждениям, нашей гражданской позиции стала деятельность партии в оппозиции”.

Он добавил, что во время “неприкрытых гонений и, откровенно говоря, политических преследований, когда только за принадлежность к Партии регионов человека могли уволить с работы, когда нашу политическую силу пытались вычеркнуть из жизни общества, "регионалы" не заболели, проявили волю и выдержку, вопреки всему шли к людям и находили их поддержку”. По его словам, Партия регионов во время испытаний “всегда увеличивает свою численность, и сейчас стала мощнейшей политической силой в Украине”.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что “высокое доверие народа не раз вело нас к убедительной победе на парламентских выборах”. По его мнению, именно в этом - “гарантия нашей будущей победы”. По его словам, “и сегодня Партия регионов задает тон в огромной и чрезвычайно тяжелой работе по выведению Украины из кризиса, в который завела ее нынешняя власть”.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что перед Партией регионов сейчас “появляются еще более тяжелые и более ответственные задачи”, поскольку “необходимо брать в свои руки судьбу государства, которое уничтожают безответственность и непрофессионализм нынешней власти”.

“И мы сделаем это, мы объединим страну, засыплем рвы недоверия и поведем Украину к новой жизни”, заверил лидер Партии регионов.