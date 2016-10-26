Четыре члена НАПК ежемесячно премировали сами себя на десятки тысяч гривень - СМИ

Об этом сообщают журналисты программы «Схемы», совместного проекта Радио Свобода и канала «UA:Первый», ссылаясь на ответ НАЗК Центра противодействия коррупции.

Так, с апреля по сентябрь текущего года глава НАПК Наталья Корчак получила более 700 тысяч гривень зарплаты. Ежемесячно глава НАПК получала оклад в размере 35 тысяч гривень, 50% от оклада в виде надбавки за выслугу, 100% оклада как надбавку за интенсивность и 100% оклада в виде премии.

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В июле и сентябре текущего года все четыре члена НАПК получили по 250% премии в дополнение к окладу и надбавок.

«Критерии успешности работы членов НАПК определяли сами члены НАПК. Они решили, что надо себя премировать. Они считают, что работают достаточно успешно и выполняют свои функции», – сообщила Радио Свобода юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

На вопрос журналиста, что послужило причиной увеличения выплаты в десять раз от размера установленного оклада, глава НАПК Наталья Корчак пожаловалась на несвоевременное финансирование правительством работы своего ведомства и сообщила, что за счет премий, проведенных через зарплату, члены НАПК обустраивали свои рабочие места и заправляли картриджи.

«Более того, значительная часть премий уходит на то, чтобы каким-то образом устроить свои рабочие места. Это сейчас мы начали закупки какие-то делать не из своих средств, а до этого времени мы и картриджи заправляли и приносили свои компьютеры», – сообщила Корчак.

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«Фактически мы запускаем электронное декларирование без надлежащего материально-технического обеспечения. И более того – когда мы эти средства просили, никто нам их оперативно не выделил до конца. И вопрос будут решать за счет бюджета на следующий год. А то, как мы делаем, какие усилия мы к этому прикладываем, это никого не интересует», – добавила глава НАПК.

Как сообщал УНИАН, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции объявила о проведение экстренного заседания, которое состоится в четверг, 27 октября. В последние дни поступает большое количество сообщений от политиков, входящих в первую волну декларирования, о технических проблемах в системе.