Сестра Савченко рассказала, каким маршрутом Надежда добралась до Москвы

Об этом сестра бывшей пленницы Кремля Вера Савченко рассказала корреспонденту ТСН.

По ее словам, украинка прилетела в столицу России через Минск, чтобы не проходить контроль в РФ.

Сегодня, 26 октября, в Верховном суде России заслушают апелляцию на приговор осужденным украинцам Станиславу Клиху и Николаю Карпюку. Адвокаты заключенных заявили, что на справедливое правосудие не рассчитывают, а сразу после решения Верховного Суда перейдут к непосредственному лоббированию освобождении украинцев.

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Как сообщал УНИАН, 26 мая Верховный суд Чечни приговорил Карпюка к 22,5 годам заключения в колонии строгого режима, Клиха - до 20 лет заключения. Украина направила России около десяти запросов об экстрадиции Карпюка и Клиха, последний отправили в августе.

Дело Карпюка и Клыха было сфабриковано Российским следственным комитетом и в ней фигурирует премьер-министр Украины Арсений Яценюк. По официальным материалам дела, в 1994 году Яценюк носил прозвище "боевик Арсен", воевал в Чечне против российских войск с Александром Музичком, известным как Саша Белый, а еще - бывшим руководителем львовской организации УНА-УНСО Андреем Шкилем и, собственно, ныне подсудимыми в Чечне украинцами - Карпюком и Клихом.