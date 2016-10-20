Порошенко подвел итоги переговоров "нормандской четверки" в Берлине (полный текст брифинга, видео)

О его итогах детально на пресс-конференции после встречи рассказал президент Украины. ЛІГА.net приводит полный текст брифинга Петра Порошенко, включая ответы на вопросы журналистов.

Первое: сам факт того, что нормандская встреча на высшем уровне состоялась... Ведь вы помните комментарии, которые звучали в августе, о том, что нормандского формата больше не будет, что он себя исчерпал. (Однако) никакой альтернативы нормандскому формату на сегодняшний день не существует и об этом было четко отмечено во время сегодняшней встречи.

Позиция вторая: мы должны разработать и утвердить рабочую дорожную карту. Это украинское предложение, оно было сначала поддержано нашими немецкими и французскими партнерами, и на сегодняшний день все предложения по основанию дорожной карты были утверждены нормандским форматом.

Было поручено, чтобы до конца ноября министры иностранных дел на своей встрече утвердили основу проекта дорожной карты и мы дали основные направления, которые эта карта должна содержать.

Главное: дорожная карта является документом по имплементации всех Минских соглашений. Имеется в виду и соглашение от 5 сентября, и меморандум от 19 сентября, включая границу, который является составной частью этого документа, и утвержден постановлением Верховной Рады, а также документ от 12 февраля 2015 года.

Львиную часть обсуждения, на что ушло у нас почти четыре часа, заняло обсуждение вопросов безопасности, было четко отмечено, что все составляющие по вопросам безопасности минских договоренностей являются составной частью дорожной карты и плана имплементации. Имеется в виду и вывод иностранных войск, и беспрепятственный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей оккупированной территории: и к линии соприкосновения, и к местам отвода техники, и к неконтролируемому участку украинско-российской границы.

Договорились также о том, что никто не будет препятствовать деятельности ОБСЕ и обеспечению подготовки к предстоящим местным выборам, (которые пройдут), когда условия безопасности дадут нам возможность проводить эти выборы.

Мы сейчас сделаем попытку для того, чтобы ввести вооруженную, то есть полицейскую миссию ОБСЕ, которая будет обеспечивать безопасность как во время выборов, так и на переходной период. Отдельно отмечаю, что российская сторона также поддержала необходимость внедрения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ.

Были отдельно обсуждены вопросы подготовки к выборам и договорились продолжить на уровне экспертов, на уровне рабочих групп подготовку концепции избирательного законодательства, имплементации и так называемую формулу Штайнмайера (пункты выполняются не последовательно, а параллельно - Ред.), где есть позиции, которые должны быть составляющими при признании выборов состоявшимися, что они являются свободным волеизъявления граждан.

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Наша позиция: все иностранные вооруженные подразделения должны быть выведены с оккупированных территорий до проведения выборов, что является необходимым условием для проведения избирательного процесса. И мы надеемся, что доступ к границе ОБСЕ, включая установление постов также будет способствовать повышению уровня безопасности.

Отмечено всеобъемлющее и немедленное обеспечение режима прекращения огня, договорились о том, что после завершения разведения войск на трех предыдущих участках - Золотое, Петровское и Станица Луганская - там должны быть установлены постоянно действующие круглосуточные мониторинговые посты ОБСЕ, и после этого мы начнем переговоры о следующих четырех местах для разведения.

Хочу подчеркнуть, что украинская сторона настаивала, чтобы среди этих четырех пунктов обязательно присутствовало Дебальцево, как место где мы должны обеспечить демилитаризацию этого района, поскольку по меморандуму от 19 сентября до 12 февраля, эта территория была под контролем украинских военных и мы считаем, что это в значительной степени будет способствовать процессу деэскалации и будет достаточно эффективно.

По гуманитарному блоку: было поддержано украинское предложение о беспрепятственном доступе представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) ко всем незаконно удерживаемым. Мы думаем, что на сегодня это улучшит гуманитарные условия, в которых содержатся украинские заложники на оккупированной территории. Надеемся, что будем иметь возможность поставить этот вопрос и по поводу задержанных на территории РФ, по крайней мере, мы это отдельно отмечали.

Позже будет отдельное заявление о том, что настаиваем на немедленном освобождены всех заложников в формате всех на всех, и я уверен, что это наконец должно предоставить очередной толчок, так как этот процесс - бездействие российской стороны - был остановлен на очень длительное время.

Договорились, что в течение месяца министры встретятся еще раз и подведут итоги для нашей новой встречи.

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Отвечая на вопрос журналиста, подписывались ли на встрече документы: У нас нет подписанного документа, четверо участников нормандского формата договорились, что сейчас концентрируемся исключительно на разработке полномасштабной дорожной карты, которая будет состоять из первого - блока безопасности, второго - политического и третьего - гуманитарного. Все, что я рассказал - это составная часть дорожной карты, о которой мы договорились. Никаких документов сегодня не подписано и подписываться не планировалось.

Отвечая на вопрос журналиста, упоминалось об освобождении Романа Сущенко: Мы вспоминали обо всех заложниках, которые незаконно удерживаются на территории РФ, включая Сущенко, Кольченко, Сенцова и многих других. Но речь шла и о тех заложниках, которые содержатся на оккупированной территории. Мы отмечали, что сначала должен обеспечиваться беспрепятственный доступ адвокатов, консула и представителей МККК.

Отвечая на вопрос журналиста, когда все же состоятся местные выборы: Тогда, когда будет подготовлена дорожная карта. Я категорический противник и сегодня это было подчеркнуто, чтобы не выдергивать политический вопрос и предъявлять его Украине, что она якобы это обязательно должна выполнить. На сегодняшний день минские договоренности - это целостный документ. И когда мы говорим о дорожной карте, то она и предусматривает последовательность и гарантии.

У нас есть дата выборов и условия, по которым они должны пройти - это вопросы безопасности, режим прекращения огня, вывод иностранных войск, соблюдение режима разведения, беспрепятственный доступ ОБСЕ, освобождение заложников. А уже во время подготовки к выборам надо четко отметить режим передачи власти законно-избранным представителям Донецкой и Луганской областей и процедуру передачи полномочий.

Мы потратили достаточно много времени на эти детали. В том и дело, что каждая составляющая дорожной карты должна быть четко привязана, утверждена, обнародована и общество будет иметь право знать ее подробности. Подчеркиваю, что еще полгода назад никто о дорожной карте даже и слышать не хотел. Это твердая настойчивость украинской стороны, что каждое событие должно иметь свою дату и своих ответственных. После того как она (дорожная карта, - ред.) будет подготовлена на уровне экспертов, предложена на уровне министров и утверждена лидером.

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Отвечая на вопрос журналиста о временных рамках дорожной карты: Мы договорились, что она должна быть утверждена на встрече министров и это должно состояться в ноябре. Это оптимистический сценарий, но мы должны ставить жесткие графики, потому что каждый день Украина платит слишком высокую цену за эту задержку. Мы не ожидаем, что до режима прекращения огня - месяц. Мы отметили, что работа по подготовке и внедрению всеобъемлющего и немедленного режима прекращения огня должна произойти в течение ближайших дней.