Меркель заявила об "определенном прогрессе" в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом по итогам переговоров лидеров стран "нормандской четверки" сегодня в Берлине.

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"Я вам говорила, что сегодня не стоит ждать чуда, но мы достигли определенного прогресса и сегодня мы работали над темами безопасности, политического урегулирования, и сегодня мы обсуждали вопрос так называемой "дорожной карты", определенной последовательности шагов и мер, сейчас они в деталях не обсуждались", - заявила она.

"Мы очень подробно поговорили о зоне отвода (войск) и о роли миссии ОБСЕ, и мы хотели бы ввести миссию, которая бы функционировала 24 часа 7 дней в неделю, и также мы обсуждали настоящее прекращения огня", - добавила Меркель.

Также, Ангела Меркель заявляет, что вопрос "особого статуса" Донбасса должен быть включен в "дорожную карту" выполнения Минских соглашений.

"Что касается политических вопросов - здесь речь идет об "особом статусе" Донбасса, это было заложено в Минских договоренностях и ... это должно быть включено в "дорожную карту", ведь вопрос заключается в переходе власти, каким образом это может происходить, ведь переходная фаза очень тяжелая и конечно здесь также нужно достичь компромисса", - заявила она.

Напомним, переговоры в "нормандском формате" на уровне глав государств с целью разрешения ситуации на Востоке Украины завершились. Переговоры продолжались более 4 часов. Во время переговоров был объявлен незапланированный перерыв.