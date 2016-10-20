Меркель: одна из целей "дорожной карты" - вернуть Украине доступ к границе на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом по результатам переговоров лидеров стран «нормандской четверки» сегодня в Берлине.

Читайте такжеПорошенко: никаких документов в рамках заседания "нормандской четверки" не был подписан

"В отношении Минска мы должны сказать, что одна из целей, которую имеет эта "дорожная карта", это предоставить Украине доступ к своим границам, и предоставить возможность свободного передвижения по всей территории Украины", - заявила Меркель.

В этой связи она отметила, что "это все признал и президент России", который по ее словам, "играет важную роль".

Как сообщал УНИАН, Меркель также заявила, что вопрос «особого статуса» Донбасса должен быть включен в «дорожную карту» выполнения Минских соглашений.

Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров стран «нормандской четверки» сегодня в Берлине заявил, что основа проекта «дорожной карты» выполнения Минских соглашений должна быть утверждена главами МИД «нормандского формата» до конца ноября.