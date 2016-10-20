Порошенко назвал еще один участок, на котором Украина требует разведения сил на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров стран «нормандской четверки» сегодня в Берлине.

«Была в очередной подчеркнута необходимость всеобъемлющего и немедленного обеспечения режима прекращения огня. Мы договорились о том, что после завершения разведения войск на трех предыдущих участках (Золотое, Петровское и Станица Луганская), там должны быть установлены постоянно действующие мониторинговые посты ОБСЕ, и после того мы начнем переговоры по следующим четырем местам разведения", - заявил он.

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«Украинская сторона настаивала, чтобы среди этих четырех пунктов обязательно присутствовало Дебальцево, как место, где мы должны обеспечить демилитаризацию этого района, потому что по меморандуму от 19 сентября и на 12 февраля - эта территория была под контролем украинских военных, и мы считаем, что это будет в значительной степени способствовать установлению процесса деэскалации и это будет достаточно эффективно », - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станицы Луганской.

1 октября разведения сил произошло в Золотом, 7 октября - в Петровском.

На 9 октября было запланировано отвода сил вблизи Станицы Луганской, однако из-за обстрелов со стороны российско-террористических войск, Вооруженные силы Украины перенесли сроки отвода сил вблизи Станицы Луганской.