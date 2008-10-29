Яценюк рассказал, о чем наконец договорились

Верховная Рада Украины планирует первым вопросом сегодняшнего пленарного заседания рассмотреть антикризисные законопроекты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания заявил Председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что на согласительном совете удалось достичь согласия об очередности рассмотрения законопроектов. По словам А.ЯЦЕНЮКА, такое решение поддержали 3 из 5 фракций.

Спикер отметил, что ВР будет рассматривать несколько законопроектов, которые касаются минимизации влияния мирового финансового кризиса на экономику Украины.

После этого ВР планирует рассмотреть вопросы, касающиеся как финансирования досрочных выборов в ВР, так и местных выборов, ряд ратификационных законопроектов.

Кроме того, отметил Председатель ВРУ, парламент должен принять решение о продлении сегодняшнего пленарного заседания. Он напомнил, что в среду парламент работает только в первой половине дня, однако сегодня необходимо поработать и после обеда.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, во время утреннего пленарного заседания все законопроекты будут приняты в первом чтении, а во время вечернего пленарного заседания – во втором и в целом. При этом Председатель ВР подчеркнул, что те законопроекты, которые сегодня не будут приняты во втором чтении и в целом, будут рассматриваться на завтрашнем пленарном заседании ВР.