В Кремле снова заявили, что уровень готовности для встречи "нормандской четверки" пока не наступил

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы, если вы знаете, очень аккуратно всегда говорили о таких планах, подчеркивая, что ведется подготовка. И мы сделаем окончательно заявление, когда будем готовы. Такой уровень готовности пока не наступил», - сказал Песков.

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Как сообщал УНИАН, 11 октября Песков, комментируя сообщения о том, что канцлер Германии Ангела Меркель на 19 октября пригласила лидеров стран «нормандского формата» - Украины, Германии, Франции и России - на ужин, сообщил, что подготовка к такой встречи ведется, но дата не определена.

«Как только мы будем готовы, мы сделаем соответствующие сообщение о дате и месте такой встречи», - сказал он.