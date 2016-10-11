Меркель позвала лидеров "нормандской четверки" на совместный ужин

Об этом в интервью радиостанции Europe1 рассказал посол России во Франции Александр Орлов, передает РБК.

Ужин, в ходе которого стороны обсудят ситуацию в Украине, состоится по приглашению канцлера Ангелы Меркель.

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​На тот же день запланирована отдельная встреча президента России Владимира Путина и его французского коллеги Франсуа Олланда в Париже. Лидеры двух стран должны обсудить сирийский и украинский конфликт.

Ранее ZN.UA писало, что встреча лидеров нормандской четверки 19 октября стала возможной ввиду настоятельной просьбы канцлера Германии Ангелы Меркель. Президенты Франции Франсуа Олланд, Украины Петр Порошенко и России Владимир Путин уже дали согласие.