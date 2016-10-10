Главу Николаевского облавтодора после коррупционного скандала отстранили от должности

Об этом сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

"Шуличенко отстранен, направили дополнительную служебную проверку по нему с ПАО "Автомобильные дороги Украины", - говорится в сообщении.

При этом министр добавил, что 11 октября и. о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Евгений Барах посетит Николаевскую область, где обсудит с руководством области ситуацию с ремонтом дорог.

В министерстве напомнили, что 7 октября Управление защиты экономики при Главном управлении Национальной полиции Украины в Николаевской области открыло уголовное производство по факту вымогательства взятки директором госпредприятия "Николаевский облавтодор" Вячеславом Шуличенко.

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Также представители министерства подчеркнули, что Николаевская область имеет наихудшие показатели по ремонту дорог.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укравтодор" начал системный аудит выполнения дорожных работ по всей Украине. В результате выявленных нарушений были уволены начальники Служб автодорог в Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Донецкой и Черкасской областях.