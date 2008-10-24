Академик Патон и футболист Шевченко призывают Ющенко отозвать указ

Известные политики, общественные деятели, бизнесмены выступают против проведения досрочных парламентских выборов и предлагают создать политически нейтральное правительство.

Об этом говорится в их Открытом письме к власти и всем гражданам Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе «Украинского форума».

Подчеркивая, что финансовый кризис может обернуться крахом украинской экономики, авторы письма призывают политиков временно «забыть о своей партийной принадлежности и бороться с последствиями кризиса, а не друг с другом». Поэтому одно из главных требований, изложенных в письме, - это отзыв президентского указа о досрочных выборах в Верховную Раду.

Для того, чтобы антикризисные меры были, во-первых, профессиональны, а во-вторых, максимально «аполитичны», представители общественности и деловых кругов предлагают создать специальный орган — Высший экономический совет, представляющий собой политически нейтральное правительство.

Открытое письмо уже подписали первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК, президент Национальной академии наук Борис ПАТОН, директор Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. М. Амосова Геннадий КНЫШОВ, председатель Совета директоров корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Сергей ТАРУТА, глава общественно-политического объединения «Украинский форум» Владимир СЕМИНОЖЕНКО, известные писатели Борис ОЛИЙНЫК и Андрей КУРКОВ, главный редактор «Зеркала недели» Владимир МОСТОВОЙ, экс-глава СБУ Игорь СМЕШКО, знаменитые украинские спортсмены - футболист Андрей ШЕВЧЕНКО и теннисист Андрей МЕДВЕДЕВ, многие другие известные люди Украины.

Как подчеркивают авторы письма, поставить под ним свою подпись может каждый, кто разделяет позицию о запрете на политизацию нынешней ситуации в экономике и неуместности внеочередных выборов.