В конкурсе на должность главы Житомирской ОГА победил ее действующий руководитель Гундич

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистарции со ссылкой на данные Нацагентства по вопросам госслужбы.

Как отмечается в сообщении, резервным кандидатом в губернаторы Житомирской области стал и. о. начальника управления Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Житомирской области Александр Шпита.

Кабмин теперь должен подготовить соответствующий проект указа президента.

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Как сообщал УНИАН, 9 сентября президент Украины Петр Порошенко объявил конкурс на занятие должностей председателей Житомирской и Харьковской ОГА и 6 районов в 4 областях.

31 августа президент уволил Сергея Машковского с должности председателя Житомирской ОГА. В.и.о. председателя Житомирской ОГА стал Игорь Гундич.

Справка УНИАН. Игорь Гундич в 2006-2010 годах работал на должности первого заместителя Житомирского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов, в 2012-2016 годах был директором компании «Элитное» Бердичевского района Житомирской области.