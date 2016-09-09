Порошенко объявил конкурс на занятие должностей глав Житомирской и Харьковской ОГА и 6 глав районов

В частности, президент подписал распоряжение № 237/2016-рп «Об объявлении конкурса на занятие вакантных должностей председателя Житомирской областной государственной администрации и председателя Харьковской областной государственной администрации».

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«Согласно части 2 статьи 23 Закона Украины «О государственной службе»: объявить конкурс на занятие вакантных должностей председателя Житомирской областной государственной администрации и председателя Харьковской областной государственной администрации», - говорится в документе.

Кроме того, распоряжением утверждаются условия проведения конкурса.

Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

Также президент распоряжением №238/2016-рп объявил конкурс на должности шести председателей районных государственных администраций в Киевской, Житомирской, Луганской и Львовской областях.

«Согласно части второй статьи 23 Закона Украины "О государственной службе": объявить конкурс на занятие вакантных должностей председателей районных государственных администраций: председателя Олевской районной государственной администрации Житомирской области; председателя Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области; председателя Фастовской районной государственной администрации Киевской области; председателя Меловской районной государственной администрации Луганской области; председателя Жидачевской районной государственной администрации Львовской области; председателя Старосамборской районной государственной администрации Львовской области», - говорится в документе.

Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 29 августа Порошенко объявил об отставке Бориса Ложкина с должности главы Администрации президента и о назначении на эту должность председателя Харьковской ОГА Игоря Райнина. Позже президент назначил Юлию Светличную врио председателя Харьковской облгосадминистрации.

31 августа Порошенко уволил Сергея Машковского с должности председателя Житомирской ОГА. Врио председателя Житомирской ОГА стал Игорь Гундич.