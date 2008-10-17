Охендовский: ЦИК не возобновит работу

Центральная избирательная комиссия не возобновит работу по организации избирательной кампании до тех пор, пока не получит постановления Центрального окружного административного суда об отмене решения Киевского окружного апелляционного суда о приостановлении действия Указа Президента Виктора ЮЩЕНКО о досрочных парламентских выборах.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

«По состоянию на данное время никаких документов в ЦИК не поступало. Соответственно, до поступления такого документа в ЦИК запрет на подготовку досрочных выборов остается в силе», - сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ.

При этом он отметил, что большинство членов ЦИК находятся на своих рабочих местах. «Мы будем находиться на рабочих местах до 24 часов. Завтра тоже рабочий день. Ведь начался избирательный процесс – его никто не отменял», - добавил член ЦИК.

Как сообщал УНИАН, 10 октября Окружной административный суд города Киева по иску БЮТ приостановил действие указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов». Суд также запретил Центральной избирательной комиссии проводить какие-либо заседания, связанные с организацией внеочередных выборов в ВР.

Вместе с тем руководитель Службы по представительству в судах Украины интересов Президента Руслан КИРИЛЮК сообщил, что сегодня, 17 октября, Центральный окружной административный суд отменил постановление Окружного административного суда Киева, которым было приостановлено действие указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VI созыва и назначении внеочередных выборов.

Таким образом, подчеркнул он, препятствий для проведения внеочередных выборов не существует.