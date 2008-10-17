У Ющенко наблюдают «классическую рейдерскую атаку»

Руководитель Службы по представительству в судах Украины интересов Президента и созданных им консультативных, совещательных и других вспомогательных органов и служб Секретариата главы государства Руслан КИРИЛЮК считает, что перенос заседания Киевского административного апелляционного суда рассмотрение апелляционной жалобы представителей Секретариата Президента на постановление о приостановке действия указа главы государства о роспуске парламента с 17 на 21 октября свидетельствует о том, что БЮТ делает все возможное для срыва внеочередных выборов Верховной Рады.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Президента Украины.

Р.КИРИЛЮК напомнил, что перенос даты рассмотрения произошел по инициативе представителей БЮТ. Он считает такие действия попыткам этой политической силы затянуть решение суда. По его словам, они являются свидетельством «классической рейдерской атаки».

«В политическом смысле это значит, что БЮТ делает все возможное для срыва внеочередных парламентских выборов. Очевидно, демократические ценности для БЮТ абсолютно ничего не стоят», – заявил Р.КИРИЛЮК.

Как сообщал УНИАН, сегодня Киевский апелляционный административный суд перенес на 21 октября на 11.00 рассмотрение жалобы Секретариата Президента Украины на постановление Окружного административного суда столицы, которым приостановлено действие указа Президента о назначении досрочных парламентских выборов.

Заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК отметила, что перенос заседания обусловлен необходимостью провести дополнительные процессуальные действия.

В частности, как объяснила она, представители БЮТ заявили суду ходатайства о том, что необходимо рассмотреть еще около 100 апелляционных жалоб, которые заявлены в административном иске БЮТ народными депутатами от этой политической силы и обычными гражданами Украины.