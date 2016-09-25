Президент уволил судей Гайдук и Гриньковскую за нарушение присяги во время Майдана





Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, Временная специальная комиссия по проверке судей общей юрисдикции установила, что судья Шевченковского суда Гайдук во время Революции Достоинства, принимая решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней к гражданину Владиславу Загоровко по подозрению в организации массовых беспорядков, а также активному участию в массовых беспорядках (часть 1 статьи 294 Уголовного кодекса), грубо нарушила требования уголовного процессуального законодательства (ст. 177, 178, 194, 206 Уголовного процессуального кодекса Украины).

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В частности, применила к Загоровко слишком тяжкую меру пресечения без имеющегося обоснованного подозрения в совершении уголовного преступления, не доказала риски препятствования уголовному производству с его стороны.

Кроме того, судьей было проигнорировано нарушение прав подозреваемого при задержании. Вследствие неправомерных действий судьи Гайдук указанный гражданин стал инвалидом III группы, поскольку, находясь под стражей, не мог своевременно получить должное лечение травм, нанесенных ему во время задержания.

Принимая решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, судья не обеспечила соблюдение предписаний УПК Украины, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также практики Европейского суда по правам человека.

Во время Революции Достоинства судья Гриньковская также нарушила требования уголовного процессуального законодательства (ст. 183 УПК), применив к гражданину Валерию Гарагуцу слишком тяжкую меру пресечения без имеющегося обоснованного подозрения в совершении уголовного преступления и проигнорировала нарушения прав подозреваемого при задержании.

Кроме того, принимая решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, судья Гриньковская так же не обеспечила соблюдение предписаний УПК Украины, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также практики Европейского суда по правам человека.

Кроме того, судья Гриньковская при привлечении к административной ответственности на основании статьи 122-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение водителями требований работников милиции об остановке транспортных средств) граждан Цыбенко, Жиленкова, Багинского, Пономарева, Товчигречко и Бобина не приняла мер для полного, объективного и всестороннего выяснения каждого дела, что свидетельствует о необъективном и предвзятом рассмотрении дел в отношении указанных лиц и является нарушением присяги судьи.