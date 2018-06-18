УНИАН

Украинский интерес. Выпад Рады, диалектика за океаном и новая попытка на Донбассе

Евгений Магда
12:42, 24 сентября 2016
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Верховная Рада признала нелегитимной новоизбранную Государственную Думу России. Сессия Генеральной Ассамблеи ООН позволила Петру Порошенко не только донести свое виденье ситуации до международного сообщества, но и провести двусторонние встречи с лидерами разных стран. Трехсторонняя контактная группа предприняла очередную попытку прекратить конфликт на Донбассе.

УНИАН

В российско-украинском конфликте реакция нашей страны уже привычно реактивная, отражающая развитие событий. Похоже, признания Верховной Рады избранной в минувшее воскресенье Государственной Думы РФ нелегитимной ожидали далеко не все эксперты и партнеры Украины. Шаг, действительно, беспрецедентный, но в ситуации продолжающейся российской агрессии и «глубокой обеспокоенности» со стороны Запада, иной альтернативы ему не было. Поскольку Россия решила провести думские выборы на территории Крыма, то и протестовать против этого шага необходимо максимально решительно, за Украину этого никто не сделает.

Эпицентр мировой политической жизни сосредоточился в Нью-Йорке, вокруг ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Эту площадку политические лидеры используют для привлечения внимания к событиям в своих странах. Петр Порошенко с трибуны ООН рассказал о событиях в Украине сквозь призму проблем, интересующих разные страны, среди которых – нарушение международного права и распространение терроризма. Украинский президент поднял и вопрос необходимости ограничения права вето для постоянных членов Совета Безопасности ООН, но эта инициатива вряд ли получит мощную поддержку.

За океаном Петр Порошенко не только переговорил с Бараком Обамой, но и провел переговоры с Джо Байденом, который на закате вице-президентской каденции решил выразить уверенность, что Украина способна предоставить особый статус Донбассу. Откуда в Вашингтоне подобная уверенность – не совсем понятно, поскольку официальный Киев в последнее время ужесточил свою позицию в отношении урегулирования конфликта на востоке Украины. Показательным выглядит и тот факт, что Хиллари Клинтон нашла возможность встретиться с Порошенко, а Дональд Трамп от такого рандеву отказался.

Марк Рютте / REUTERS

Премьер-министр Голландии Марк Рютте предположил, что парламент Нидерландов не ратифицирует Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС после негативного решения референдума по этому вопросу. Эта проблема – не только Нидерландов, но и всего Европейского Союза, и из нее придется искать приемлемый для всех выход. Украина тем временем продолжает рассчитывать на предоставление безвизового режима, которое может пройти в октябре-ноябре этого года. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий уверен, что упрощение визового режима откладывается из-за миграционного кризиса, с которым столкнулся Европейский Союз.

Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении войск на линии разграничения на Донбассе в трех секторах. В случае успешной реализации этот шаг не только может продемонстрировать добрую волю, но и подарить европейским политикам новые поводы для давления на Киев с целью ускорить процесс разрешения кризиса на востоке Украины. Вот только поступаться своими интересами украинское руководство вряд ли намерено, по крайней мере, из инстинкта самосохранения. 

Евгений Магда

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