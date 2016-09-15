Путин прибыл в оккупированный Крым

Там он проведет заседание президиума Государственного совета РФ "по вопросам развития транспортной системы юга страны", передает ТАСС.

Также глава РФ может ознакомиться с ходом строительства Керченского моста.

В заседание примет участие также премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Читайте такжеВ МИД рассказали, при каких условиях может состояться встреча Порошенко с ПутинымРанее сообщалось, что основными темами мероприятия станут формирование на юге России участков международных транспортных коридоров для обеспечения экспортно-импортных перевозок и международного транзита, а также реализация крупных инвестиционных проектов по реконструкции и строительству объектов портовой, автомобильной, железнодорожной и аэропортовой инфраструктуры, предусмотренных транспортной стратегией РФ на период до 2030 года.

Напомним, 19 августа Путин приехал в аннексированный Крым для проведения заседания совбеза РФ.