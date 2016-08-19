Путин приехал в аннексированный Крым для проведения заседания совбеза РФ

Пресс-служба Кремля пока не публикует информацию о визите Путина в оккупированный Крым, передает радио "Свобода"

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В прошлый раз Владимир Путин посещал аннексированный полуостров 18 марта. Тогда он облетел на вертолете место строительства Керченского моста и провел совещание по социально-экономическому развитию Крыма.

25 июля с визитом в аннексованном Крыму побывал премьер-министр России Дмитрий Медведев, тогда он принял участие в совещании по строительству дорог.

10 августа ФСБ России заявило, что предотвратило совершение терактов в аннексованном Крыму, в подготовке которых обвинила Киев. Президент России Владимир Путин, комментируя утверждения российского ФСБ, заявил, что Киев не ищет путей переговоров, а переходит к террору. Он добавил, что проводить саммит в «нормандском формате», о возможности которого говорила на днях сама же Москва, в таких условиях «бессмысленно».

Президент Петр Порошенко назвал обвинения Кремля в отношении Крыма «бессмысленными и циничными». В Генштабе Вооруженных сил Украины опровергли заявление Федеральной службы России и назвали его провокацией.

Одновременно и в НАТО, и в ЕС заявили, что Москва не предоставила убедительных доказательств, которые подтверждали бы ее обвинения в адрес Украины.