ГПУ активизировала дело против судей Конституционного суда, которые помогли Януковичу узурпировать власть

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью «24 канала».

Отвечая на вопрос есть ли в ГПУ производства в отношении судей Конституционного суда, он отметил: «Да, есть».

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«Судьи не могут быть привлечены к уголовной ответственности, так как по закону, они не несут ответственности за принятое решение, но это дело очень важное, в нем есть несколько судей, которые признали давление со стороны Януковича для принятия решения об изменении Конституции (в 2010 году - УНИАН), правда потом они от своих показаний отказались, и это проблема», - заявил он.

«Сейчас мы активизировали это дело, потому что без него не может быть завершено большое дело Януковича», - добавил Луценко.

«Она заключается в следующих этапах – президент Янукович, достигнув власти узурпировал ее путем давления на Конституционный суд, всю полноту власти использовал на то, чтобы сделать себе подконтрольную экономику Украины через Клименко, Курченко и многих других разграбил в колоссальных объемах. После этого он через своих людей, которые частично были гражданами РФ довел до недееспособности ВСУ и СБУ .. после этого он подписал Харьковские соглашения, результатом которых было введение дополнительного военного контингента в Севастополь, который потом стал авангардом оккупации. После этого он взял невыгодный Украине кредит и отказался от европейской интеграции, что вывело людей на улицы .. », - отметил генпрокурор.

«Это огромное дело об государственной измене и за это должны ответить именно Янукович и все его приспешники или заочно или очно», - резюмировал Луценко.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году Конституционный Суд Украины признал таким, что не отвечает Конституции Украины, Закон «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года №2222-IV в связи с нарушением процедуры его рассмотрения и принятия.

Согласно решению КС, соответствующий закон №2222 теряет силу с дня принятия Конституционным Судом этого решения.