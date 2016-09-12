МИД РФ предложил ОБСЕ наблюдать за своими диппредставительствами в Украине в день выборов в Госдуму

Об этом УНИАН сообщили в МИД России по итогам телефонного разговора главы ведомства Сергея Лаврова с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

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«Затрагивались также вопросы, касающиеся соблюдения украинской стороной своих международных обязательств по обеспечению безопасности российских дипломатических представительств в Украине, особенно в связи с выборами в Государственную Думу Российской Федерации 18 сентября. С.В.Лавров высказался за использование возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине для должного наблюдения за ситуацией вокруг российского Посольства в Киеве и генеральных консульств во Львове, Одессе и Харькове в день проведения выборов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что министры обсудили различные аспекты ситуации в Украине, включая задачи укрепления режима прекращения огня в зоне конфликта.

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Как сообщал УНИАН, 18 сентября должны состояться выборы в Госдуму РФ. Избирательная кампания продолжается и на территории Крыма, оккупированного Россией весной 2014 года. РФ заявила о намерении открыть в своих диппредставительствах в Киеве, Львове, Одессе и Харькове четыре избирательных участка.

8 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором призвала парламенты иностранных государств, парламентские ассамблеи и международные организации воздержаться от участия в наблюдении за ходом незаконных парламентских выборов в оккупированном Россией Крыму, а также ни при каких обстоятельствах не признавать их результаты.

10 сентября президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину уведомить власти РФ о невозможности проведения выборов в Госдуму на территории Украины.

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МИД Украины выразил протест по поводу намерений провести выборы во временно оккупированных Автономной Республике Крым и Севастополе. Также в МИД заявили, что в связи с этим проведение выборов в помещениях дипломатических и консульских представительств России является невозможным. В МИД отметили, что голосование в российских диппредставительствах возможно исключительно после отказа от проведения выборов на оккупированных территориях Украины, а также после исключения из списков кандидатов в депутаты от российских партий, включенных в региональные группы, которые охватывают временно оккупированные территории Украины.