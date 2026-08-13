Rozetka сокращает персонал после уничтожения крупнейшего склада россиянами

На объекте в Броварах работало более 1000 сотрудников.

После удара россиян по крупнейшему в Украине складу маркетплейса Rozetka в Броварах компания вынуждена сократить часть сотрудников, работавших там. Об этом сообщила совладелица маркетплейса Ирина Чечеткина в Facebook.

"К сожалению, мы вынуждены оптимизировать штат. Сокращение коснется некоторых отделов. На объекте в Броварах работали более 1000 сотрудников. Большинство мы переводим на другие склады и ищем возможность обеспечить работой", – говорится в сообщении.

При этом, по словам Чечеткиной, предложить всем работникам альтернативные рабочие места в данной ситуации не получится.

Видео дня

В настоящее время в планах Rozetka – пройти ускоренную трансформацию бизнес-модели, которая предусматривает существенное сокращение доли собственных продаж и развитие маркетплейса. Чечеткина также добавила, что на данный момент компания не получала помощи от государства на восстановление бизнеса.

"За 21 год работы мы ни разу ничего не получали и ничего не просили от государства. Свою позицию относительно конкретных шагов со стороны государства я уже высказала в СМИ… Диалог нужен как никогда. А пока рассчитываем на себя", – отметила она.

Удары РФ по логистическим центрам – главные новости

В результате массированной ракетной атаки российских оккупантов в ночь на 5 августа был уничтожен ряд объектов крупных украинских сетей в Киеве и области. В частности, речь идет о крупнейшем складе Rozetka в Броварах, двух крупных складских комплексах "Эпицентра" и заводе Epicentr Ceramic Corporation, сортировочном центре "Новой почты" в Киеве и т. д.

Тогда же логистический центр сети супермаркетов Novus подвергся нескольким прямым ракетным попаданиям в результате атаки России. Кроме того, были атакованы два распределительных центра сети супермаркетов "Сильпо", там погибли шесть сотрудников.

Вас также могут заинтересовать новости: