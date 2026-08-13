Зеленский: Украина переживет зиму, если США предоставят 5% своих ракет к Patriot

Украине требуется как минимум 5 % американского запаса ракет-перехватчиков Patriot, чтобы пережить зиму, а 10 % помогли бы остановить российские баллистические удары.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо получить от США не менее 5% запаса ракет-перехватчиков для систем Patriot, чтобы пережить предстоящую зиму. По его словам, 10% американских запасов позволили бы Украине уничтожать все российские баллистические ракеты. Об этом Зеленский рассказал в интервью CNN.

По словам президента, в последние недели Россия резко увеличила количество баллистических ударов по Украине, в частности по Киеву. В то же время запасы ракет-перехватчиков для Patriot в Украине почти исчерпаны.

"В этом году у нас в два с половиной раза меньше перехватчиков, чем было в 2025 году. Россия ежемесячно запускает вдвое больше баллистических ракет, чем раньше", – заявил Зеленский.

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Он отметил, что украинцы вынуждены ежедневно переживать воздушные атаки, а масштабные ракетные удары происходят несколько раз в месяц. Президент подчеркнул, что люди остаются стойкими, однако уже устали от постоянных обстрелов.

Зеленский рассказал, что вопрос о получении дополнительных перехватчиков для Patriot является одним из главных в его переговорах с союзниками:

"Если они продадут нам 5% ракет-перехватчиков, мы переживем зиму и спасем жизни людей. Если они смогут продать нам 10%, мы уничтожим все российские баллистические ракеты. У меня есть 1%".

Он добавил, что ежедневно пытается договориться о поставках ракет, в частности через прямые контакты с Белым домом и переговоры с союзниками. В то же время часть своих действий Зеленский не может раскрывать публично.

Отдельным вызовом остается производство ракет-перехватчиков Patriot в Украине. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о возможности предоставить Украине лицензию на самостоятельное производство таких ракет, однако впоследствии выразил сомнения по поводу этой идеи.

"Сейчас у меня нет даже 5%, и у меня нет такой поддержки. И это для меня – большой вызов, один из самых больших, с которыми я сталкивался с самого начала этой войны", – отметил Зеленский.

По его словам, Украина также продолжает работать с США над мирным процессом. Киев настаивает на более активном участии американской стороны и считает, что на Россию необходимо оказывать более сильное давление, поскольку Владимир Путин не демонстрирует готовности прекратить войну.

Зеленский также отверг возможность передачи России остальных территорий Донбасса, которые она стремится захватить. Он подчеркнул, что для Украины ключевыми остаются гарантии безопасности.

Президент добавил, что согласен с оценками, согласно которым Путин в будущем может попытаться расширить войну на страны НАТО, в частности на одну из прибалтийских государств.

"Он не знает, как закончить эту войну без масштабной оккупации или крупной победы для своего общества. Проще найти какую-нибудь меньшую страну… Он хочет быстрой победы, на 100% уверен, что победит, оккупирует, уничтожит или возьмет под контроль", – сказал Зеленский.

Patriot для Украины – последние новости

Как сообщал УНИАН, Украина и Соединенные Штаты Америки договорились о ежемесячной поставке ракет для Patriot. Однако этих поставок все равно будет недостаточно для надлежащей защиты Украины от российских атак.

В то же время Украина борется за получение лицензий на производство перехватчиков. По данным СМИ, американские оружейные компании опасаются, что Украина после получения лицензий на Patriot сможет усовершенствовать производство ракет и производить их быстрее и дешевле. Таким образом, отмечали журналисты, разработчики опасаются конкуренции.

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