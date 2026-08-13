Бензиновые авто, которые пользуются безумным спросом: ТОП подержанных и новых моделей в Украине

В июле украинский автопарк пополнился на 2,2 тысячи новых автомобилей с бензиновыми двигателями. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 4%, сообщает "УкрАвтопром".

В то же время бензиновые модели существенно увеличили свою долю в структуре продаж новых легковых автомобилей. В июле прошлого года на них приходилось около 35% рынка, тогда как в этом году этот показатель вырос почти до 39%.

На рынке новых автомобилей с бензиновыми ДВС доминируют SUV. Четыре из пяти самых популярных бензиновых моделей оказались кроссоверами. Это свидетельствует об устойчивом спросе украинцев на автомобили с повышенной проходимостью и вместительным салоном.

Видео дня

ТОП-5 новых бензиновых легковых автомобилей:

  1. Hyundai Tucson – 215 шт.
  2. Škoda Octavia – 166 шт.
  3. Mazda CX-5 – 157 шт.
  4. Škoda Kodiaq – 138 шт.
  5. Suzuki SX4 – 111 шт.

Среди импортируемых подержанных легковых автомобилей бензиновые модели также остаются лидерами. В июле 12,4 тыс. единиц (55%) подержанных легковых автомобилей, получивших украинские номера, были оснащены бензиновыми двигателями. Для сравнения: в июле прошлого года это количество составляло 10,8 тыс. (48%).

Среди подержанных бензиновых автомобилей, ввезенных в Украину, доминируют модели немецких брендов – Volkswagen и Audi. В тройку лидеров вошли только кроссоверы.

ТОП-5 импортированных подержанных бензиновых автомобилей:

  1. Volkswagen Tiguan – 852 шт.
  2. Nissan Rogue – 746 шт.
  3. Audi Q5 – 691 шт.
  4. Volkswagen Golf – 650 шт.
  5. Audi A4 – 389 шт.

Средний возраст импортированных подержанных бензиновых автомобилей составил 9,5 года.

Отечественный авторынок – последние новости

В июле украинский автопарк пополнился более чем на 4,1 тысячи гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Toyota уверенно удерживает лидерство в сегменте новых гибридных автомобилей, в тройку лидеров вошли сразу две модели японского бренда – RAV4 и Yaris Cross.

Сообщалось также, что в июле украинский автопарк пополнился более чем 3,9 тысячами электромобилей (BEV). Среди новых электрокаров доминируют китайские бренды – большинство мест в рейтинге заняли модели BYD и Zeekr.

Вас также могут заинтересовать новости: