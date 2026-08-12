В Европе и Украине произошло солнечное затмение (видео)

Лучше всего затмение будет видно на Шацких озерах на Волыни - там Луна закроет около 65 % диска Солнца.

В среду вечером, 12 августа, в Европе началось редкое полное солнечное затмение. Его можно наблюдать в северной и центральной Испании, частично в Португалии, Гренландии и Исландии.

В небе Украины тоже можно было увидеть частичное затмение. Согласно прогнозам, лучшая видимость будет в западных регионах, там Луна закроет Солнце примерно на 40%.

Лучше всего затмение видно на Шацких озерах на Волыни - там Луна закроет около 65% диска Солнца.

Видео дня

В Европе тысячи людей собрались, чтобы увидеть, как Солнце "исчезнет" на 1 минуту и 45 секунд.

В Исландии солнечное затмение было видно в Вестфьордах поздно днем, а полная фаза достигла Рейкьявика около 21:00. Жители столицы Исландии Рейкьявика пережили короткий период темноты во время полного солнечного затмения.

Лунное затмение

В конце августа украинцы смогут наблюдать редкое астрономическое явление - частичное лунное затмение.

В этот день Луна частично погрузится в тень Земли, а астрологи считают этот период временем важных перемен и завершения старых жизненных этапов.

Что такое лунное затмение, когда его можно будет увидеть в Украине и что оно, по прогнозу астролога, принесет каждому знаку Зодиака - читайте в материале УНИАН.

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