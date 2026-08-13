Apple отложила выход iPhone 18 до 2027 года: что компания выпустит осенью

Компания решила разделить флагманскую линейку на две презентации.

Apple впервые за много лет откажется от одновременного запуска всех основных моделей iPhone. С 2025 года ходят слухи, что базовый iPhone 18 перенесут на полгода, а теперь Pegatro, один из ключевых поставщиков компании, косвенно подтвердил инсайды, передает MacRumors.

На встрече с инвесторами представители Pegatron рассказали об изменении привычного графика поставок смартфонов: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Ultra ожидаются осенью 2026 года, а iPhone 18 – в первом квартале 2027-го.

Вместе с iPhone 18 весной – предположительно, в марте – также должны выпустить еще две модели: "бюджетный" iPhone 18e и второе поколение iPhone Air.

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Такое решение, по данным MacRumors, связано с желанием оптимизировать использование ресурсов – и увеличить прибыль за счет продаж более дорогих моделей. Дополнительным фактором стала нехватка памяти и чипов, а также стремление снизить производственные риски, связанные с использованием более сложных технологий при создании первого складного iPhone.

Ранее инсайдеры писали, что Apple может "урезать" базовый iPhone 18 ради экономии, приблизив его к iPhone 18e. Компания планирует использовать более дешевые чипы, память и упрощенные производственные процессы. При этом об уменьшении стоимости речи не идет.

Напомним, 1 сентября Тим Кук покинет должность главы Apple после более 15 лет руководства компанией – его место займет Джон Тернус. Ранее он был вице-президентом по разработке аппаратного обеспечения. Будущий глава, комментируя грядущие продукты компании, заявил, что Apple снова готова "изменить мир".

Ранее эксперты назвали шесть б/у моделей iPhone, которые можно смело покупать в 2026 году. Самым возрастным устройством в подборке оказался iPhone SE 3, который работает на мощном чипсете A15 Bionic и совместим с iOS 27.

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